Un joyeux bunker

Tandis qu’on essaye avec difficulté de fabriquer un nid douillet à la surface de la terre, certains, prévoyant les pires catastrophes à venir, offrent aux ultra-riches la possibilité de vivre dans un bunker souterrain en ex Allemagne de l’Est.



Construit par les Russes pendant la guerre froide, cet abri servait à stocker du matériel militaire et des munitions. Il est supposé pouvoir résister à un crash d’avion de ligne, des agents chimiques et biologiques, des tremblements de terre… Enfin il résiste à tout.

Le bunker a été découpé en charmants abris, sur deux étages, équipés avec tout le confort moderne pour vivre entre riches alors que la fin du monde approche. Nous n’avons pour le moment trouvé aucune bonne idée pour décorer notre petit nid douillet, pourtant on adore les meubles marron, les moquettes joliment chamoirées, les meubles en bois bien lourd et les fauteuils comme de grosses bouses. Quand on voit la vidéo, on a presque envie qu’une bonne guerre se déclare pur pouvoir profiter de ses prestations dignes d’un 3 étoiles 🙂